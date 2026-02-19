Direttore Ustioni Niguarda, 'feriti Crans ispirati da atleti olimpici'

MILANO, 19 FEB - I ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano dopo la tragedia di Crans-Montana "hanno seguito in Tv le Olimpiadi invernali, è servito molto vedere che atleti che si sono fatti male sono poi tornati a vincere. Da questo, loro traggono speranza ed è molto bello": lo ha raccontato Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustioni dell'Ospedale Niguarda di Milano, a margine di un evento a 'Casa Lombardia', sotto il palazzo sede della giunta regionale. Il direttore ha fatto poi il punto sui ragazzi ancora ricoverati: "La situazione ovviamente in un paziente ustionato, come si è detto fin dai primi giorni, è critica perché possono subentrare tutta una serie di complicanze importanti e noi siamo lì pronti ogni volta che c'è la piccola complicanza a cercare di superarla e a fare un grande slalom come ci hanno insegnato i nostri atleti durante le Olimpiadi" ha spiegato. "Molti di questi ragazzi stanno ottenendo degli ottimi risultati, quelli che seguiamo ormai da pazienti esterni vanno benissimo e si stanno riprendendo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Quelli interni - ha proseguito - devono sopportare gli 'scherzi' che gli facciamo per cercare di tirarli su di morale". La cosa "più complicata", ha concluso, "è ridare ai ragazzi tutte le funzioni del loro corpo, ma piano piano siamo fiduciosi di riuscire a farlo".