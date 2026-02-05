Giornale di Brescia
Dipendente Moretti: 'Mai formato per far fronte alle emergenze'

MILANO, 05 FEB - Ha raccontato di non "essere mai stato formato o addestrato" per affrontare le situazioni di emergenza Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jaques e Jessica Moretti, indagati per la tragedia di capodanno nel loro locale di Crans Montana, e sentito questa mattina a Sion nell'ambito dell'indagine sui 41 ragazzi morti, tra i quali 5 italiani, e i 115 feriti nel rogo. Da quanto trapelato, Gabrielli, che era il fidanzato di Cyane, la cameriera con il casco, e gestiva il Vieux Chalet, altro locale dei Moretti, ha detto di essere arrivato a Le Constellation prima dell'incendio e di non essere mai stato "formato" per le emergenze.

