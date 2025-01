Diocesi Bolzano, sostegno alle vittime e prevenzione

BOLZANO, 24 GEN - Il responsabile del servizio tutela minori della Diocesi di Bolzano e Bressanone Gottfried Ugolini, in merito agli abusi avvenuti nella Chiesa altoatesina, ha annunciato l'avvio della seconda fase del progetto "Coraggio di guardare", che si concentra "sull'elaborazione e prepara il passaggio alla fase della prevenzione". "Nella terza fase, infatti, le misure preventive (ad esempio i concetti di protezione) saranno sviluppate e implementate in modo partecipativo in tutti gli ambiti della diocesi", così Ugolini. In concreto il responsabile del servizio tutela minori ha prospettato il sostegno alle persone colpite e il loro coinvolgimento, come anche il sostegno alle parrocchie, progetti e formazione, e infine misure di responsabilizzazione e sensibilizzazione.