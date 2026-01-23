Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Dimessi dal Niguarda due feriti di Crans-Montana, 'presto a scuola'

AA

MILANO, 23 GEN - Due dei ragazzi ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo il rogo di Crans-Montana di Capodanno, saranno dimessi questa mattina. "Ho parlato con tutti i sanitari e ho potuto salutare due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. La prognosi per loro è stata sciolta e quindi possono tornare a casa" ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. "Sono due ragazzi di Milano, frequentano due licei scientifici - ha aggiunto -. Sono molto contenti sia loro sia i genitori. Questo non vuol dire che siano guariti. Devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e di medicazione e verranno qui diversi giorni alla settimana". I medici "ritengono che tra un paio di settimane possano tornare a scuola. È una buona notizia". Uno dei due, ha sottolineato Bertolaso, è arrivato il primo gennaio, trasferito dall'ospedale di Sion. L'altro ragazzo "lo andammo a prendere all'ospedale di Losanna e lo portammo qui il 2 gennaio".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario