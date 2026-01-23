Dimessi dal Niguarda due feriti di Crans-Montana, 'presto a scuola'

MILANO, 23 GEN - Due dei ragazzi ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano dopo il rogo di Crans-Montana di Capodanno, saranno dimessi questa mattina. "Ho parlato con tutti i sanitari e ho potuto salutare due ragazzi che questa mattina vengono dimessi. La prognosi per loro è stata sciolta e quindi possono tornare a casa" ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. "Sono due ragazzi di Milano, frequentano due licei scientifici - ha aggiunto -. Sono molto contenti sia loro sia i genitori. Questo non vuol dire che siano guariti. Devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e di medicazione e verranno qui diversi giorni alla settimana". I medici "ritengono che tra un paio di settimane possano tornare a scuola. È una buona notizia". Uno dei due, ha sottolineato Bertolaso, è arrivato il primo gennaio, trasferito dall'ospedale di Sion. L'altro ragazzo "lo andammo a prendere all'ospedale di Losanna e lo portammo qui il 2 gennaio".