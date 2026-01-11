Dilaga la protesta dopo l'uccisione di Renee Good a Minneapolis, migliaia in piazza

ROMA, 11 GEN - Migliaia di persone sono scese in piazza a Minneapolis scandendo il nome di Renee Good, la donna uccisa da un agente federale dell'immigrazione, in un clima di rabbia diffusa per l'uso della forza nella repressione dell'immigrazione da parte dell'amministrazione Trump. Gli organizzatori hanno dichiarato che sono stati pianificati oltre 1.000 eventi in tutti gli Stati Uniti con lo slogan "Ice, Out for Good" (Ice, fuori per sempre). Lo slogan è anche un riferimento al nome della donna 37enne uccisa a colpi d'arma da fuoco nella sua auto mercoledì. Migliaia di persone hanno sfidato il gelo e si sono riversate in un parco innevato per avvicinarsi al luogo in cui è avvenuta la sparatoria. A Philadelphia, i manifestanti hanno marciato sotto la pioggia dal municipio alla sede locale dell'Ice. Altri si sono mobilitati a New York, Washington e Boston, con raduni a cui hanno partecipato centinaia di dimostranti. Altre proteste sono previste per oggi. Gli appelli alla mobilitazione sono stati amplificati dal movimento No Kings, una rete di organizzazioni di sinistra che lo scorso anno ha organizzato manifestazioni a livello nazionale contro Trump.