Digos denuncia 13 minorenni per apologia di fascismo e odio razziale

SIENA, 19 MAG - La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel Senese.