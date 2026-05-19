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Digos denuncia 13 minorenni per apologia di fascismo e odio razziale

SIENA, 19 MAG - La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel Senese.

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