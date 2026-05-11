Diffuse in serata le foto dei cani di donna e figli scomparsi

TRIESTE, 11 MAG - In serata l'associazione Penelope Fvg ha diffuso le foto dei quattro cani di cui si sono perse le tracce insieme con Sonia Bottacchiari e i due figli, di 14 e 16 anni. L'iniziativa è stata presa con l'intento di agevolare le ricerche. Penelope Fvg assiste in questi giorni il padre e i nonni paterni dei ragazzi.