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Diffuse in serata le foto dei cani di donna e figli scomparsi

TRIESTE, 11 MAG - In serata l'associazione Penelope Fvg ha diffuso le foto dei quattro cani di cui si sono perse le tracce insieme con Sonia Bottacchiari e i due figli, di 14 e 16 anni. L'iniziativa è stata presa con l'intento di agevolare le ricerche. Penelope Fvg assiste in questi giorni il padre e i nonni paterni dei ragazzi.

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