'Diffamati gli ex legali di Alberto Stasi', avvocato Lovati a processo

MILANO, 05 FEB - E' stato mandato a processo per diffamazione, con citazione diretta a giudizio, l'avvocato Massimo Lovati, ormai ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco e imputato per "dichiarazioni gravemente diffamatorie" nei confronti "dello studio Giarda", che aveva difeso nei processi Alberto Stasi. Lo ha deciso la Procura di Milano, col pm Fabio De Pasquale, e la data di inizio del processo è stata fissata per il 26 maggio davanti alla terza sezione penale. In particolare, stando all'imputazione, Lovati avrebbe offeso la reputazione e l'onore degli avvocati Fabio e Enrico Giarda, figli del professore Angelo, "rilasciando dichiarazioni gravemente diffamatorie" in una conferenza stampa del 13 marzo del 2025, quando ancora rappresentava Sempio. Lovati, infatti, aveva detto davanti ai cronisti che la prima inchiesta a carico del 37enne del 2017 era il "risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello studio Giarda" e aveva parlato pure di una "manipolazione organizzata dagli investigatori dello Studio" per il prelievo del Dna. Per la Procura si tratta di espressioni diffamatorie e da qui la citazione diretta a giudizio e il processo a maggio. I due legali, "persone offese", sono assistiti dall'avvocata Pia d'Andrea, mentre Lovati è difeso dal legale Fabrizio Gallo.