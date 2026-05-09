Difesa Stasi, 'acceleriamo il più possibile su richiesta revisione'

MILANO, 09 MAG - Dato il quadro che viene fuori dall'inchiesta, appena chiusa, a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco e che scagiona Alberto Stasi, "la nostra intenzione è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione" del processo. Lo spiega l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Al momento, ha chiarito, "non è possibile prevedere una tempistica". Non sarà brevissima, non sarà entro fine mese, perché è necessario "leggere e studiare tutti gli atti e poi scrivere la richiesta". Oggi la legale incontrerà Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte.