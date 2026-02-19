Difesa Sempio deposita indagini difensive su scontrino, 'è autentico'

MILANO, 19 FEB - I legali di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura di Pavia, stamane hanno depositato una parte degli esiti delle indagini difensive per ribadire "l'autenticità" dello scontrino del parcheggio di Vigevano, uno degli elementi fatti valere già da tempo dallo stesso Sempio per provare che la mattina del delitto non era a Garlasco. La ricevuta del parcheggio, di cui stamane gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno consegnato l'originale, per i pm pavesi non apparteneva a Sempio.