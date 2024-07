Difesa Di Shiva chiede assoluzione, il 10 luglio la sentenza

Dal video della Polizia diffuso il 26 ottobre 2023, un frame della sparatoria avvenuta in via Cusago, a Settimo Milanese (Milano), la sera dell'11 luglio scorso, durante la quale due giovani milanesi rimasero feriti da colpi d'arma da fuoco alle gambe. ANSA/ US/ POLIZIA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++