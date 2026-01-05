Giornale di Brescia
Difende un amico da rapina, quindicenne accoltellato a Milano

MILANO, 05 GEN - Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire nordafricano, che voleva il suo giubbotto. E' accaduto nel pomeriggio in viale Sarca, nei pressi del centro commerciale Bicocca Village. Il quindicenne è grave ma non in pericolo di vita. Il rapinatore è fuggito, ora è ricercato dai carabinieri.

