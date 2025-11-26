Giornale di Brescia
Dieci giorni sul silo, appello operai Eurallumina a Calderone

PORTOVESME, 26 NOV - Nona notte di protesta, su un silo a 40 metri di altezza nonostante vento e freddo, degli operai della Eurallumina di Portovesme e nuovo appello alla politica. Oggi, in occasione della seduta del Consiglio regionale della Sardegna, una delegazione di lavoratori insieme coi sindacati si recherà nel palazzo di via Roma per incontrare i capigruppo dell'assemblea sarda. "Domani pomeriggio invece - annuncia dal silo Enrico Pulisci della Rsa dell'Eurallumina - è prevista la Commissione Industria del Consiglio regionale che si riunirà qui da noi. I Comuni del territorio stanno approvando ordini del giorno a sostegno della nostra protesta. Ora serve un impegno immediato del governo: rivolgiamo un appello alla ministra del Lavoro Calderone, che venerdì 28 sarà a Cagliari per un incontro con la Confindustria, per venire qui in fabbrica a incontrarci. Ci auguriamo che la ministra, essendo un autorevole esponente del governo, possa far sì che l'incontro fissato per il 10 dicembre sia una data importante e risolutiva e non interlocutoria. La aspettiamo, il presidio continua", conclude Pulisci.

Argomenti
PORTOVESME

