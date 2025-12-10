Diciotto persone mangiano in un bar a Genova e restano intossicate, una è grave

GENOVA, 10 DIC - Diciotto persone che hanno effettuato la pausa pranzo in un bar in centro a Genova sono state ricoverate per intossicazione. Ci sono stati due diversi episodi. Nel primo dieci colleghi di lavoro in pausa pranzo avrebbero mangiato pasti a base di pesce e verdure. La prima a sentirsi male è stata una donna, di circa 30 anni, poi il resto della comitiva. La donna è stata trasportata in codice rosso, il più grave, all'ospedale Galliera per tutti gli accertamenti. Dopo il primo intervento, la Croce bianca genovese ha soccorso altre otto persone, tra i 67 e i 25 anni, per i sintomi da intossicazione alimentare. Anche loro hanno mangiato nello stesso bar dei dieci intossicati. Gli otto sono stati trasferiti in codice giallo, quello di media gravità, nei pronto soccorso degli ospedali Galliera, Evangelico di Voltri e Villa Scassi. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri dei Nas e gli ispettori della Asl3.