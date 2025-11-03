Diciottenne ucciso, si costituiscono due giovani
Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il 18enne - incensurato e che lavorava come operaio - sarebbe stato ferito a Boscoreale. Verso le 2.30 della scorsa notte, il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d'uomo che lo ha colpito nella zona dell' ascella. Soccorso, è morto appena arrivato nell' ospedale di Castellammare di Stabia dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per avviare le indagini.
NAPOLI, 03 NOV - Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo ucciso ieri notte in piazza Pace. Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo della vittima. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione. Nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di fermo dalla Procura di Torre Annunziata. Sul fatto indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata coordinato della Procura.
