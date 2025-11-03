Giornale di Brescia
Diciottenne ucciso, si costituiscono due giovani

Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il 18enne - incensurato e che lavorava come operaio - sarebbe stato ferito a Boscoreale. Verso le 2.30 della scorsa notte, il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d'uomo che lo ha colpito nella zona dell' ascella. Soccorso, è morto appena arrivato nell' ospedale di Castellammare di Stabia dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per avviare le indagini.
NAPOLI, 03 NOV - Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo ucciso ieri notte in piazza Pace. Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo della vittima. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione. Nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di fermo dalla Procura di Torre Annunziata. Sul fatto indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata coordinato della Procura.

NAPOLI

  3. Ricarica la pagina se necessario