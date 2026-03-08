Giornale di Brescia
Diciottenne accoltellato alla schiena durante la movida genovese

GENOVA, 08 MAR - Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato più volte alla schiena la notte scorsa in una delle zone della movida genovese, stradone Sant'Agostino. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno sentito il ragazzo chiedere aiuto. Sul posto, oltre all'assistenza medica inviata dal 118, carabinieri e polizia. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere cittadine per verificare i fatti e alcune testimonianze dai ragazzi presenti nella piazza.

