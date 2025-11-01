Giornale di Brescia
Diciannovenne trovato morto lungo la strada a Rapallo

Un'ambulanza del 118 all'esterno del Pronto Soccorso dell'ospedale S.Martino di Genova, 1 agosto 2018. Si registra maggiore afflusso di pazienti ma nessuna criticita' particolare. ANSA/LUCA ZENNARO
RAPALLO, 01 NOV - Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto questa mattina all'alba in via Castellini a Rapallo in località San Quirico. Il corpo del ragazzo è stato visto a terra da un automobilista che ha dato l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare la morte, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. A poca distanza dal corpo uno scooter incastrato nel guard rail. L'ipotesi più accreditata è quella di un incidente stradale. In corso indagini per appurare la dinamica del mortale incidente e l'autopsia potrà chiarire le esatte cause del decesso.

