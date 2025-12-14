Giornale di Brescia
++ Diciannovenne muore cadendo dal tetto di un capannone abbandonato ++

BERGAMO, 14 DIC - Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis, un tempo sede dell'Italcementi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c'è stato nulla da fare. Per ricostruire le circostanze dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri.

BERGAMO

