Diciannovenne morta in casa a Genova, indaga la squadra mobile

La polizia indaga sulla morte di una diciannovenne a Genova Sampierdarena. La ragazza era in casa con il fidanzato e, secondo le prime informazioni, avrebbe assunto droghe e alcol. È stato il compagno a chiamare i soccorsi ma quando il personale del 118 è arrivato il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata messa a disposizione del pm di turno che nelle prossime ore disporrà l'autopsia. Sul posto sono intervenute prima le volanti che hanno poi passato il caso agli investigatori della squadra mobile. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.

