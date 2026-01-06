Giornale di Brescia
Dichiarazione Macron-Starmer-Zelensky per dispiegamento forza multinazionale

ROMA, 06 GEN - Il presidente francese Emmanule Macron, il premier britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato una dichiarazione d'intenti sul dispiegamento di una forza multinazionale dopo un cessate il fuoco. Il documento è stato sottoscritto pubblicamente a conclusione del vertice di Parigi della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi e prima di una conferenza stampa. Nella bozza finale si fa rifermento all'impegno di "continuare a lavorare" per la costituzione della forza, senza indicazioni di scadenze o dettagli precisi.

ROMA

