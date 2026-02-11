Giornale di Brescia
Dialogo Adinolfi-vannacciani sul simbolo per creare componente alla Camera

ROMA, 11 FEB - I deputati del neonato partito Futuro nazionale potrebbero costituire una componente nel gruppo Misto con il simbolo del Popolo della famiglia, guidato da Mario Adinolfi. "C'è un dialogo aperto, ho avuto conversazioni con parlamentari di Vannacci - dice all'ANSA Adinolfi, confermando quanto anticipato da Corriere.it -. Il simbolo è noto, è stato presentato alle elezioni del 2018 e del 2022. La presenza di un simbolo che si è presentato alle elezioni precedenti garantisce il riconoscimento come componente del gruppo Misto, e anche il riconoscimento in termini di contributi. Stiamo discutendo dei dettagli di questo passaggio. Comunque il rapporto con Vannacci non è episodico ma consolidato dalle esperienze recenti insieme alle Regionali".

