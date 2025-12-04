Diaconato femminile, esclusa al momento la possibilità

CITTÀ DEL VATICANO, 04 DIC - Al momento si "esclude la possibilità di procedere nella direzione dell'ammissione delle donne al diaconato inteso come grado del sacramento dell'ordine". E' quanto si legge nelle conclusioni della Commissione che ha studiato la questione in questi anni su mandato di Papa Francesco. "Questa valutazione è forte, sebbene essa non permetta ad oggi di formulare un giudizio definitivo", riporta la relazione della Commissione presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi inviata a Leone XIV e che viene resa pubblica per volere dello stesso Papa.