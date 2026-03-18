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Di nuovo imbiancate dalla neve diverse montagne dell'Umbria

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PERUGIA, 18 MAR - E' tornava la neve sulle montagne dell'Appenino dell'Umbria. Dove si registra un generalizzato abbassamento della temperatura anche per il vento. Imbiancati Castelluccio di Norcia, l'altopiano e le vette intorno alla località. Fiocchi anche sulle montagne nella zona Gualdo Tadino mentre in città si registrano freddo e pioggia. A Castelluccio la temperatura è tornata sotto zero, anche se di poco, secondo quanto riportano i sensori della rete idrogeologica regionale riportati sul sito della Protezione civile. Lo stesso sul monte Cucco, sempre nell'area dell'Appennino.

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