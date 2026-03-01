Di Matteo, concordo con Gratteri, massoni e mafiosi voteranno sì

ROMA, 01 MAR - "Io sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno sì" al referendum, "voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi". E ciò accadrà "per un motivo fondamentale: gli autori della riforma - in questo momento la campagna referendaria per il sì - partono dal quotidiano esercizio di una denigrazione della magistratura. Quando ci bombardano di giudizi negativi sulla magistratura - dal caso Garlasco a quello Tortora - parlano male della magistratura, la delegittimano agli occhi del popolo. Parlano alla pancia di coloro i quali hanno interesse per la loro stessa essenza, ad una delegittimazione della magistratura. E questi sono i massoni, i mafiosi, coloro i quali temono il controllo della magistratura". Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo durante la presentazione del libro di Marco Travaglio "Perché No. Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole". "La mafia ha bisogno che agli occhi del popolo la magistratura risulti delegittimata", ha affermato il magistrato. "Ci saranno le persone perbene che voteranno sì, ci mancherebbe - ha aggiunto -. Ma io credo che proprio sulla base di questo presupposto i mafiosi e i grandi criminali voteranno sì".