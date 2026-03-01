Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Di Matteo, concordo con Gratteri, massoni e mafiosi voteranno sì

AA

ROMA, 01 MAR - "Io sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno sì" al referendum, "voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi". E ciò accadrà "per un motivo fondamentale: gli autori della riforma - in questo momento la campagna referendaria per il sì - partono dal quotidiano esercizio di una denigrazione della magistratura. Quando ci bombardano di giudizi negativi sulla magistratura - dal caso Garlasco a quello Tortora - parlano male della magistratura, la delegittimano agli occhi del popolo. Parlano alla pancia di coloro i quali hanno interesse per la loro stessa essenza, ad una delegittimazione della magistratura. E questi sono i massoni, i mafiosi, coloro i quali temono il controllo della magistratura". Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo durante la presentazione del libro di Marco Travaglio "Perché No. Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole". "La mafia ha bisogno che agli occhi del popolo la magistratura risulti delegittimata", ha affermato il magistrato. "Ci saranno le persone perbene che voteranno sì, ci mancherebbe - ha aggiunto -. Ma io credo che proprio sulla base di questo presupposto i mafiosi e i grandi criminali voteranno sì".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario