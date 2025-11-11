Dg dimissionario della Bbc, 'lottiamo per il nostro giornalismo'
epa12517573 Outgoing BBC Director-General Tim Davie speaks as he arrives at the BBC headquarters in London, Britain, 11 November 2025. Following controversy over the editing of a Donald Trump speech in a Panorama documentary, Davie and BBC Head of News Deborah Turness have resigned, amidst broader accusations of 'serious and systemic' bias in the network's coverage. EPA/ANDY RAIN
LONDRA, 11 NOV - "Dobbiamo lottare per difendere il nostro giornalismo". Lo ha dichiarato il direttore generale uscente della Bbc, Tim Davie, salutando lo staff dell'emittente pubblica britannica dopo la bufera scatenata dal montaggio artefatto di due passaggi separati del discorso tenuto dal presidente americano Donald Trump nel 2021 prima dell'assalto a Capitol Hill. Davie, lasciando il suo incarico, ha anche affermato che l'emittente ha commesso "alcuni errori che ci sono costati cari".
