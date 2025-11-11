Dg dimissionario della Bbc, 'lottiamo per il nostro giornalismo'

LONDRA, 11 NOV - "Dobbiamo lottare per difendere il nostro giornalismo". Lo ha dichiarato il direttore generale uscente della Bbc, Tim Davie, salutando lo staff dell'emittente pubblica britannica dopo la bufera scatenata dal montaggio artefatto di due passaggi separati del discorso tenuto dal presidente americano Donald Trump nel 2021 prima dell'assalto a Capitol Hill. Davie, lasciando il suo incarico, ha anche affermato che l'emittente ha commesso "alcuni errori che ci sono costati cari".