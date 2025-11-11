Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Dg dimissionario della Bbc, 'lottiamo per il nostro giornalismo'

epa12517573 Outgoing BBC Director-General Tim Davie speaks as he arrives at the BBC headquarters in London, Britain, 11 November 2025. Following controversy over the editing of a Donald Trump speech in a Panorama documentary, Davie and BBC Head of News Deborah Turness have resigned, amidst broader accusations of 'serious and systemic' bias in the network's coverage. EPA/ANDY RAIN
epa12517573 Outgoing BBC Director-General Tim Davie speaks as he arrives at the BBC headquarters in London, Britain, 11 November 2025. Following controversy over the editing of a Donald Trump speech in a Panorama documentary, Davie and BBC Head of News Deborah Turness have resigned, amidst broader accusations of 'serious and systemic' bias in the network's coverage. EPA/ANDY RAIN
AA

LONDRA, 11 NOV - "Dobbiamo lottare per difendere il nostro giornalismo". Lo ha dichiarato il direttore generale uscente della Bbc, Tim Davie, salutando lo staff dell'emittente pubblica britannica dopo la bufera scatenata dal montaggio artefatto di due passaggi separati del discorso tenuto dal presidente americano Donald Trump nel 2021 prima dell'assalto a Capitol Hill. Davie, lasciando il suo incarico, ha anche affermato che l'emittente ha commesso "alcuni errori che ci sono costati cari".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario