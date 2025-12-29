Giornale di Brescia
Dg Asrem, sequestrati alimenti della vigilia di Natale

CAMPOBASSO, 29 DIC - Nell'abitazione della famiglia Di Vita a Pietracatella sono stati sequestrati prodotti alimentari contenuti nel frigorifero, in particolare "vongole, cozze, seppie baccalà e funghi, questi ultimi prodotti confezionati e certificati, consumati il 24 dicembre". Lo ha detto il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, Giovanni Di Santo, spiegando che questi alimenti sono stati inviati all'Istituto zooprofilattico per le dovute analisi.

CAMPOBASSO

