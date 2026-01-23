Giornale di Brescia
Deve scontare 10 anni per abusi su minore, arrestato latitante

REGGIO CALABRIA, 23 GEN - I carabinieri della Compagnia di Locri, in collaborazione con quelli di Crotone e con il coordinamento della Procura generale di Reggio Calabria, hanno arrestato un latitante che era ricercato perché doveva scontare una condanna a 10 anni di carcere per violenza sessuale ai danni di un minore. L'uomo è stato bloccato a Crotone dove aveva preso in affitto un appartamento e viveva insieme ad un amico. I carabinieri, per riuscire ad entrare, hanno simulato una finta consegna di un pacco postale. Sono in corso indagini per individuare eventuali fiancheggiatori.

