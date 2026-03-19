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'Devastazione a corteo per Cospito' chieste condanne fino a 12 anni

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TORINO, 19 MAR - Condanne da un minimo di 5 anni e 6 mesi a un massimo di 12 anni, 11 mesi e 15 giorni sono state chieste al processo contro diciotto anarchici per gli incidenti che si verificarono nel centro di Torino nel marzo del 2023 durante un corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito, il loro compagno in sciopero della fame per protesta contro il regime di 41 bis cui era sottoposto. A sostenere l'accusa è stato il pubblico ministero Paolo Scafi, che ha contestato il reato di devastazione. A suo giudizio i dimostranti "usarono violenza contro la polizia per sfasciare e mettere a ferro e fuoco la città". "Non si trattò - ha detto - di un corteo pacifico in cui infiltrarono dei violenti, ma di una devastazione organizzata".

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