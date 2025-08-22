Giornale di Brescia
Detenuto scrive al ministro Nordio, 'in cella non si vive'

BRESCIA, 22 AGO - "Ci troviamo ad essere in mezzo ad un sacco di gente ma dentro siamo soli, siamo vuoti. Sa Ministro Nordio questo come il Natale è il peggiore periodo dell'anno, tutto è fermo, non vediamo educatori, non vediamo nessuna prospettiva futura, il personale è in ferie, il caldo rovente nelle celle si trasforma in una trappola". È quanto scritto da Walter Monaco, un detenuto del carcere di Canton Mombello di Brescia - tra i più sovraffollati d'Italia - in una lettera aperta al ministro della Giustizia Nordio attraverso le pagine del Giornale di Brescia. "Troppo caldo per poterci muovere e scendere all'aria, troppo caldo per poter dormire, troppo stanchi per stare svegli In questo periodo dell'anno caro Ministro Nordio - prosegue la lettera -, parecchi di noi desiderano uscire da questa trappola e forse l'unica maniera è quella di chiudere gli occhi per l'ultima volta. Caro Ministro Nordio il caldo, la polvere di Canton Mombello, le urla dei detenuti tossicodipendenti che desiderano solo chiudere gli occhi, non ce la facciamo più".

BRESCIA

