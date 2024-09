Detenuto evaso dal carcere Lecce, forse fuga 'pianificata'

LECCE, 15 SET - Proseguono nel Salento le ricerche di Vito Grassi, il 29enne di Triggiano (Bari) evaso ieri mattina dal carcere di Borgo San Nicola di Lecce dov'era detenuto nel reparto di osservazione psichiatrica. Una fuga che gli inquirenti ipotizzano possa essere stata pianificata con l'aiuto di un complice esterno. Alle ricerche sta prendendo parte anche il Nic, il Nucleo investigativo centrale del corpo di polizia penitenziaria regionale. La pista che in seguito ad alcune segnalazioni aveva spostato l'attenzione nel Sud Salento, a Parabita, non ha dato riscontri. Ad essere attenzionata è l'area di Triggiano e Noicattaro dove vivono i genitori di Grassi e dove è facile - ritengono gli investigatori - possa trovare appoggi. Arrestato ad Alberobello (Bari) nel dicembre 2019, il 29enne - che scontava una condanna per rapina - era stato trasferito dal carcere di Brindisi all'istituto penitenziario di Lecce lo scorso 20 agosto.