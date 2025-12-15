Detenuto evade dal carcere di Trieste

TRIESTE, 15 DIC - Un detenuto del carcere Ernesto Mari di Trieste ha approfittato dell'ora d'aria per scavalcare il muro di cinta, raggiungere un'area di cantiere che dà su via Coroneo e fuggire. Lo riporta la stampa locale precisando che l'evaso si chiama Khan Nasir, è un cittadino pachistano, di 31 anni, ritenuto pericoloso. L'evasione sarebbe avvenuta ieri sera e, quando è stata notata, è cominciata una caccia all'uomo con Polizia, Carabinieri e Polizia penitenziaria, in tutta la città, dal centro alla zona del Porto Vecchio, dove di solito trovano rifugio i migranti, dall'altopiano carsico alle aree periferiche.