++ Detenuto carcere Trieste trovato morto in cella ++

TRIESTE, 12 LUG - Un detenuto del carcere di Trieste è stato trovato morto oggi nella sua cella. Da un primo esame superficiale, secondo quanto si è appreso, e come ha confermato il Garante dei diritti dei detenuti per il Fvg, Paolo Pittaro, l'uomo sarebbe morto per una overdose di metadone. Ieri nel corso della rivolta, i detenuti hanno saccheggiato e danneggiato l'infermeria e dunque si ritiene che la vittima possa aver preso e poi assunto metadone. Pittaro ha reso noto che l'uomo - di cui si ignora l'età ma che sarebbe originario di un Paese balcanico - era stato arrestato e rinchiuso proprio per reati legati al mondo della droga.