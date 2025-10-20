Giornale di Brescia
Detenuto 26enne si toglie la vita in carcere ad Ariano Irpino

AVELLINO, 20 OTT - Un detenuto di 29 anni di nazionalità nordafricana si è tolto la vita la notte scorsa nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lo riferisce il segretario generale dell Uilpa Penitenziaia, Gennarino De Fazio. Il giovane, affetto da patologie pichiatriche, si è impiccato nella sua cella . A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi degli agenti in servizio e dei sanitari. "Servono subito provvedimenti deflattivi del sovraffollamento carcerario -dichiara De Fazio-, potenziare gli organici e garantire l'assistenza sanitaria". Nella Casa circondariale irpina il sovraffollamento è del 32 per cento ( 286 detenuti per 216 posti), mentre l'organico della Polizia penitenziaria è al di sotto del 40 per cento (141 agenti sui 231 previsti dalla pianta organica).

AVELLINO

