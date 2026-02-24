Detenuto 23enne trovato morto nel carcere di Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO, 24 FEB - Un ragazzo di 23 anni, originario di Campobasso, è stato trovato morto stamani nella sua cella del carcere di Ascoli Piceno dove era detenuto. L'allarme è scattato quando gli agenti della polizia penitenziaria hanno effettuato, come di consueto, il giro mattutino di controllo. Benché sollecitato, il giovane non ha risposto. Nella cella del primo piano dei detenuti comuni è entrato il preposto (cioè l'agente che sovrintende alle attività lavorative, garantendo l'attuazione delle direttive, la vigilanza e la sicurezza) che lo ha trovato esanime. Sono quindi intervenuti i sanitari in servizio e i colleghi del 118 nel frattempo allertati che hanno tentato le manovre rianimatorie, ma senza successo, per cui è stato dichiarato il decesso per arresto cardiocircolatorio. Per stabilire le cause della morte del 23enne sarà probabilmente disposta un'autopsia. Si tratta di un giovane che avrebbe avuto pregressi problemi di tossicodipendenza. Il sospetto è che abbia ingerito diversi farmaci.