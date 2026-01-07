Giornale di Brescia
Destituito il leader separatista yemenita Al-Zubaidi

DUBAI, 07 GEN - Il leader separatista del sud dello Yemen, Aidarus Al-Zubaidi, è stato destituito dal Consiglio presidenziale per "alto tradimento". Lo ha annunciato il presidente dell'organismo che esercita il potere esecutivo riconosciuto internazionalmente. Al-Zubaidi sarà deferito "alla procura generale" per una serie di reati, si legge in una nota della presidenza.

DUBAI

