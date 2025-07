Dermatite bovina, altri 11 comuni valdostani sotto sorveglianza

AOSTA, 24 LUG - Un nuovo focolaio di Dermatite nodulare contagiosa rilevato in Francia ha determinato in Valle d'Aosta l'estensione della zona di sorveglianza ai comuni di Morgex, La Salle, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Saint- Rhémy-en-Bosses. Courmayeur, La Thuile e Pré-Saint-Didier erano già stati compresi nei giorni scorsi. "Alla luce di questo sviluppo, possiamo considerare che l'intero territorio regionale potrebbe presto essere ricompreso nella zona di sorveglianza", scrive oggi l'assessorato regionale alla Sanità in una comunicazione ai sindaci e agli enti coinvolti, sollecitando "la massima urgenza alla notifica delle disposizioni" anti-contagio agli operatori del settore zootecnico. Riguardo alla richiesta di avvio di campagna vaccinale per "tutelare il nostro esiguo e prezioso patrimonio zootecnico", l'assessorato riferisce che il ministero oggi "ha richiesto con urgenza alla Commissione europea l'accesso alla banca vaccinale dell'Unione contro la Dermatite nodulare contagiosa al fine di ottenere quanto prima le 40.000 dosi di vaccino necessarie. Per questi motivi auspichiamo l'arrivo dei vaccini nei primi giorni del mese di agosto ed in tal senso stiamo predisponendo, insieme a tutti gli enti coinvolti, il piano di vaccinazione urgente".