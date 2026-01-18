Giornale di Brescia
Deragliano due treni in Andalusia, 'almeno due morti e diversi feriti'

MADRID, 18 GEN - Due treni ad alta velocità sono deragliati in Spagna, all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: lo riporta l'agenzia Efe. Secondo fonti della Guardia Civil, l'incidente "ha causato almeno due morti e diversi feriti". Il gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, ha reso noto che un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio diretto a Huelva facendolo deragliare a sua volta.

Argomenti
MADRID

