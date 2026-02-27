Deraglia tram a Milano, c'è una vittima

C'è una vittima per il deragliamento del tram numero 9 avvenuto oggi pomeriggio a Milano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzi. Sono almeno 25 le persone rimaste ferite nel deragliamento: per la maggior parte si tratta di passeggeri che erano a bordo del mezzo uscito dai binari per poi attraversare la carreggiata automobilistica e finire la sua corsa contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era pieno di persone che per l'impatto sono cadute per terra. La vittima, invece, è stata recuperata sotto il tram deragliato ed era quindi con tutta probabilità un passante che stava camminando in viale Vittorio Veneto.