Deputato repubblicano, 'il Caputo nei file di Epstein non è l'eurodeputato'

WASHINGTON, 12 FEB - "E' inevitabile che nei file su Epstein ci siano casi di omonimia. Ho buone ragioni per credere che il Nicola Caputo citato in uno dei documenti NON sia lo stesso Nicola Caputo che ha ricoperto la carica di membro del Parlamento europeo per l'Italia". Lo scrive in un post su X il deputato repubblicano Thomas Massie sottolineando che "l'anno di nascita censurato dell'uomo nei fascicoli di Epstein indica che ha oltre dieci anni in più dell'ex eurodeputato".