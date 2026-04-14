Deputati Fdi con le mascherine in Aula contro Conte, scintille alla Camera

ROMA, 14 APR - I deputati di FdI hanno indossato delle mascherine nell'Aula della Camera, come forma di protesta provocatoria contro il leader del M5s Giuseppe Conte, tirato in ballo per la gestione Covid dopo le ultime audizioni in commissione. La deputata di FdI Alice Buonguerrieri ha parlato del leader M5s come di un "mentitore seriale inaffidabile e inattendibile. Se Conte ha mentito su questo su cosa dobbiamo attenderci che abbia mentito ancora? Di cosa ha paura?", ha affermato la parlamentare meloniana, dopo aver chiesto una informativa al ministro della Salute e la disamina di tutti i documenti emergenti e di tutti i fatti gravi che continuano ad emergere sulla vicenda delle mascherine e sulle ipotesi di tangenti richieste dai colleghi di Conte". Scintille con i colleghi del M5s e con lo stesso Conte che è intervenuto in Aula.