Deputata Omar, 'le minacce di morte contro di me sono aumentate'

NEW YORK, 28 GEN - Balzo delle minacce di morte verso la deputata democratica Ilhan Omar. "Da quando sono entrata in carica, ogni volta che il presidente degli Stati Uniti ha scelto di usare un retorica di odio per parlare di me e della comunità che rappresento, le minacce di morte nei miei confronti aumentano vertiginosamente", ha detto Omar sottolineando che se Donald Trump non fosse in carica e "non fosse ossessionato" da lei non avrebbe bisogno di una sicurezza 24 ore al giorno.

NEW YORK

