Deputata dem Usa spruzzata con una sostanza sconosciuta mentre parla a Minneapolis

WASHINGTON, 27 GEN - La deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira martedì sera durante un discorso da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa, prima di essere bloccato dalle guardie di sicurezza. L'uomo è stato condotto fuori dai locali mentre la Omar, spesso bersaglio degli attacchi del presidente americano Donald Trump, continuava il suo discorso affermando: "Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro". L'incidente è avvenuto in un'assemblea pubblica a Minneapolis, dove due cittadini Usa sono stati uccisi in una violenta repressione anti-immigrazione.

