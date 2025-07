Demanio assegna ex villa Galan, sarà un centro culturale

VENEZIA, 23 LUG - L'Agenzia Demanio ha avviato la concessione a canone agevolato alla Fondazione Essenziale Ets impresa sociale di Villa Pasqualigo Rodella, l'ex abitazione dell'ex presidente del Veneto Giancarlo Galan, a Cinto Euganeo (Padova). La villa per i prossimi 45 anni ospiterà laboratori, residenze artistiche, iniziative culturali, percorsi di turismo sostenibile, momenti di aggregazione e inclusione rivolti al territorio e ai suoi abitanti. Il progetto proposto dall'associazione prevede un investimento economico di 637.350 euro. La villa è divenuta di proprietà statale dopo confisca seguita alle condanne nel processo per le tangenti sul Mose di Venezia. Fu edificata tra il Seicento e Settecento e rappresenta un esempio di architettura veneta prealpina, con elementi stilistici che testimoniano la tradizione delle ville patrizie sorte tra le colline e le campagne del territorio padovano. L'iniziativa realizza un percorso di recupero, rigenerazione e rifunzionalizzazione di un immobile confiscato e lo restituisce alla comunità, trasformandolo in un centro di iniziative culturali, sociali e sostenibili, assicurando così l'inclusione e l'accessibilità.