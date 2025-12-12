Dem pubblicano nuove foto di Epstein con Trump, Clinton, Bannon e Gates

ROMA, 12 DIC - I Dem della commissione di vigilanza della Camera hanno pubblicato 19 foto dagli archivi dell'eredità di Jeffrey Epstein che mostrano numerose figure influenti legate al defunto finanziere pedofilo, tra cui Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson e altri. Una delle immagini mostra una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump; la ciotola ha un cartello con scritto "Preservativo Trump 4,50 dollari" e ogni preservativo riporta l'immagine della faccia del tycoon con il testo "Sono enorme!". In un'altra si vede Trump con sei donne con collane di fiori, i cui volti sono stati oscurati.