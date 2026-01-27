Giornale di Brescia
Dem alla Camera Usa, via Noem o avvio procedure di impeachment

AA

(vedi il servizio delle ore 20.08) WASHINGTON, 27 GEN - Il leader della minoranza dem alla Camera statunitense, Hakeem Jeffries, e i suoi vice alla guida del partito hanno lanciato un avvertimento a Donald Trump: licenziare la segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, oppure i Democratici "avvieranno procedimenti di impeachment". La nuova minaccia del leader democratico alla Camera arriva mentre il sostegno all'impeachment di Noem sta crescendo tra i suoi membri, con oltre due terzi del caucus che ora co-sponsorizzano gli articoli di impeachment. Nelle settimane successive all'uccisione di Renée Good, Jeffries ha evitato le domande sull'impeachment, dicendo ad Axios fino alla scorsa settimana: "non abbiamo escluso nulla e non abbiamo incluso nulla". Ma l'uccisione di Alex Pretti, avvenuta sabato, ha dato un'accelerazione decisiva all'iniziativa, spingendo persino alcuni membri di spicco centristi, eletti in distretti in bilico e appartenenti alla leadership a firmare. "I dollari dei contribuenti vengono strumentalizzati dall'amministrazione Trump per uccidere cittadini americani", ha dichiarato Jeffries in una nota congiunta con la 'whip' Katherine Clark e il presidente del caucus democratico Pete Aguilar.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
WASHINGTON

