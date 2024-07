Delmastro, sulle intercettazioni proposta Zanettin migliorabile

qui ROMA, 11 LUG - "No, da parte del governo non c'è a breve una riforma delle intercettazioni in programma, se non quella che abbiamo portato a termine ieri". Lo dice interpellato dall'ANSA il sottosegretario e responsabile Giustizia fi FdI Andrea Delmastro. Sulla proposta Zanettin che punta a porre un limite alla proroga delle intercettazioni, risponde: "Io condivido le indicazioni di Zanettin che possono avere ancora dei miglioramenti. Bisogna evitare stanche proroghe e chiedere motivazioni sempre più rafforzate", ma "sul mettere un tetto secco la discussione è ancora aperta".