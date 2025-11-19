Giornale di Brescia
Delitto Mollicone, in appello bis verrà sentito teste chiave

ROMA, 19 NOV - La Corte d'Assise di Appello di Roma, nell'ambito del processo per l'omicidio di Serena Mollicone, ha ammesso tra le testimonianze anche quella di Gabriele Tersigni, il carabiniere a cui il collega Santino Tuzi - poi morto suicida - raccontò di avere visto la 18enne entrare nella caserma di Arce il primo giugno del 2001. Il processo di appello bis si celebra dopo la decisione della Cassazione che ha annullato l'assoluzione nei confronti dell'ex l'ex comandante della stazione dell'Arma, Franco Mottola, del figlio Marco e della moglie Anna Maria accusati di concorso in omicidio. I giudici, sciogliendo la richiesta avanzata dal pg, hanno ammesso la maggior parte dei testi ma non si sono espressi sulla richiesta di una nuova perizia sul buco individuato su una porta della caserma. Il procedimento è stato aggiornato al 17 dicembre per l'ascolto dei testimoni.

ROMA

