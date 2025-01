Delitto di Bergamo: l'autore confessa, movente sentimentale

BERGAMO, 04 GEN - Ha confessato in questura il presunto autore del delitto di Mamadi Tunkara: il movente è sentimentale. L'assassino contestava alla vittima di aver iniziato una relazione con la sua ex compagna. Il presunto assassino è un 28enne del Togo che è stato fermato stamani al confine tra Italia e Svizzera. Il delitto è avvenuto ieri attorno alle 15, in via Tiraboschi, nella zona dello shopping, e già nelle ore successive la polizia era sulle tracce del presunto killer. Mamadi Tunkara, 36 anni, gambiano, era il responsabile della vigilanza privata del supermercato Carrefour.