Delitto Arce, teste 'Tuzi mi disse di avere visto Serena entrare in caserma'

ROMA, 18 FEB - Santino Tuzi "mi confidò di avere visto Serena entrare nella Caserma di Arce" il primo giugno del 2001, giorno in cui scomparve. E' quanto ha riferito in aula, nell'ambito dell'appello bis per il delitto di Arce, il carabiniere Gabriele Tersigni - ritenuto il 'teste-chiave' - raccontando quanto gli disse il collega Tuzi morto suicida nel 2008. In base a quanto riferito in aula, Tuzi disse di avere visto Serena "tra le 10.30 e le 11 di mattina". In un primo momento, ha aggiunto il testimone davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello, "non mi fece il nome di Serena ma si limitò a dirmi che in caserma era entrata una ragazza che lui non aveva riconosciuto". Successivamente Tuzi, all'epoca dei fatti comandante di Tersigni, ha raccontato che durante una audizione a cui fu sottoposto, nel 2008, "gli mostrarono una foto e di avere riconosciuto Mollicone. Dopo avermelo detto era più morto che vivo ma leggermente risollevato".