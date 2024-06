Delitto Arce:legale familiari,nulla esclude sia morta in caserma

ROMA, 24 GIU - "Sono qui oggi per chiedervi di scrivere una pagina di giustizia giusta". E' quanto ha affermato l'avvocato Dario De Santis, legale dei familiari di Serena Mollicone, uccisa Arce nel 2001, nell'udienza del processo d'appello che vede imputata l'intera famiglia Mottola e i carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale. Nei giorni scorsi la procura generale ha depositato le conclusioni della requisitoria sollecitando una condanna a 24 anni per il maresciallo Franco Mottola, a 22 per la moglie Annamaria e il figlio Marco. Per Quatrale chiesta l'assoluzione mentre per Suprano il proscioglimento "per intervenuta prescrizione". "Io rappresento anche Guglielmo, padre di Serena e ho l'onore e l'onere di dargli voce perché la sua vita è stata spenta prematuramente - ha aggiunto il legale -. Vi sono prove che escludono che l'omicidio di Serena sia stato commesso in caserma? Serena è entrata in caserma quella mattina? A queste domande dovete rispondere. Perché se è entrata in caserma è stata uccisa lì per due semplici ragioni: la prima è che non è uscita viva e la seconda è che i Mottola sostengono che non sia mai entrata. La somma di questi due elementi fa sì che sia morta lì".